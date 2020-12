Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au colaborat in urma cu o luna pentru „Imi e dor de tine", What’s UP iși varsa amarul și impreuna cu Nikolas Sax lanseaza „Barman”, un single despre o dragoste imposibila. Se pare ca dragostea nu ține cont de varsta sau standarde, ci pur și simplu iși alege o ținta și arunca sageata, […] The…

- 2020 a fost anul schimbarilor din toata lumea, o invitație la reflecție asupra relațiilor din jurul nostru, dar mai ales o calatorie interioara catre cele mai profunde amintiri. Rian Cult și Katarina au pus emoțiile colective pe foaie și au lansat piesa “Can‘t Change Wanting You”, care vine insoțita…

- Dupa ce a ajuns in finala show-ului muzical de creație „Magic In 5″, Stephen lanseaza „Pozele”, cel de-al doilea single din cariera sa. „Pozele” dezvaluie o poveste de dragoste adolescentina, traita intens, dar care reușește sa lase un gol imens in suflet. Deși gandurile incearca sa convinga sufletul,…

- Momentul in care PRNY lanseaza primul album solo, „GEISHA”, este unul in care fructifica șase ani de experiența. Nume mari de pe album – Deliric, Amuly, Azteca – se asociaza cu un producator atat de tanar intocmai pentru talentul și pasiunea de care a dat dovada inca de la inceput. Sound-ul este unul…

- Piesa „Inside Out” se incadreaza in stilul ce l-a consacrat pe Zedd si care l-a facut sa fie aclamat de criticii muzicali din toata lumea. Impreuna cu vocea incredibila a lui Griff, „Inside Out” este gata sa fie un alt single remarcabil marca Zedd. Zedd spune despre „Inside Out” ca a lucrat la ea mai...…

- Amuly urmeaza sa iși lanseze vineri, 23 octombrie, albumul Blindat de la orele 00:00 pe canalul oficial de YouTube Seek Music. Este cel mai clasic material pe care Amuly l-a scos pana in acest moment, iar colaborarile sunt diverse – de la artiști care au ramas in zona de rap underground și pana la artiști...…

- Schafter, unul dintre cei mai tineri hip-hop-eri din Polonia, dar si unul dintre cei mai cunoscuti artisti de acolo, lanseaza track-ul „Need Help”, un feat. Houston X. Produce beat-uri, scrie versuri, face rapp si chiar isi regizeaza si propriile clipuri. Momentan, Schafter lucreaza la un nou album,…

- Caștigator al premiilor Grammy, superstarul Justin Bieber lanseaza single-ul “Holy”, in colaborare cu Chance The Rapper. Track-ul beneciaza de un film de scurta durata realizat de catre Colin Tilley și vine dupa hitul “Intentions” (feat. Quavo), care a ocupat primul loc in TOP 40 radio și a devenit…