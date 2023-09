Stiri pe aceeasi tema

- What’s Up și partenera lui s-au casatorit religios sambata, 23 septembrie. Evenimentul a avut loc in mare secret, fara prea mult tam-tam. Locația aleasa de cuplu pentru a sarbatori mariajul a fost una neașteptata, cei doi preferand simplitatea in detrimentul opulenței. Primele imagini de la nunta. What’s…

- Misty și Keo formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondena. Cei doi sunt de nedesparțit de mai bine de un deceniu și au impreuna o fiica in varsta de 5 ani, pe nume Arya. De cand a devenit mamica, blondina și-a dedicat tot timpul fiicei sale, lasand deoparte activitatea sa pe plan […]…

- Denis Hanaganu și-a vazut visul implinit. Ieri, pe 8 septembrie, protagonistul serialului Clanul și-a dus iubita la altar. Indragostiți au facut pasul cel mare dupa 5 ani de relație. Aleasa inimii lui este Raluca, de profesie medic chirurg. La nunta i-au fost alaturi foarte mulți colegi din serialul…

- In prezent, David Popovici este unul dintre cei mai titrați sportivi din Romania. In varsta de 18 ani, dublu campion mondial și european, sportivul a vorbit pentru prima data despre relația cu iubita sa, Taisia Nițuleasa, alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de aproape trei ani.

- Alina Petre și Bogdan Vasiliu s-au casatorit astazi religios. Cei doi au avut mari emoții in aceasta zi importanta și au ales sa nu mai organizeze o petrecere, dupa ce și-au jurat iubire și in fața lui Dumnezeu.

- Like Creața a facut primele declarații dupa cununia civila. Vedeta a dezvaluit cand va avea loc nunta cu partenerul ei de viața, dar și cum li s-a schimbat viața de cand au devenit parinți. Cei doi se bucura de o familie implinita impreuna.

- Malina Avasiloaie și Alin Gabor au devenit soț și soție și in fața lui Dumnezeu, iar in weekend, a avut loc mare eveniment, iar pe seara, petrecerea. Artista marturisește ca este mai fericita ca niciodata de cand l-a cunoscut pe partenerul sau, iar pentru aceasta zi, a compus o melodie cu o semnificație…

- Tragedia de la Gradina Botanica: Mama baiatului injunghiat a facut primele declarații și spune ca Emanuel este timidastfel incat nu ar fi provocat un scandal.„Nu știu cine e ala, ce a avut cu ei. Ei se plimba des prin gradina botanica, copilu meu și prietena lui. Sunt de cateva luni impreuna, au fost…