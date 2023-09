Stiri pe aceeasi tema

- La trei luni de la divorțul de nepoata lui Mircea Sandu, Spynews.ro a obținut primele imagini cu femeia care a inlocuit-o pe Andreea Lege. Cum arata cea care il face fericit pe artist, dar și ce realizari au cei doi in scurta perioada de cand sunt impreuna.

- 23 august este o zi importanta in familia Maruța. Este ziua de naștere a Andrei și data in care cuplul a facut cununia religioasa. Miercuri, 23 august, Andra a implinit 37 de ani și 15 ani de la nunta de pomina despre care a vorbit toata țara, la vremea respectiva. Solista și prezentatorul TV s-au cununat…

- Dupa doi ani de cant și-au unit destinele in fața oficialilor de la starea civila, Gabriela Prisacariu si Dani Oțil și-au jurat credința veșnica și in biserica. Duminica, 30 iulie, cei doi au facut cununia religioasa. Marele eveniment a avut loc la Manastirea Cașin din Capitala.

- Gabriela și Dani Oțil au terminat cununia religioasa de la biserica și urmeaza sa se indrepte spre restaurant. Aceștia au mers de mana alaturi de fiul lor, Tiago, reușind sa obțina cadrul unei familii perfecte.

- Dani Oțil și Gabriela Oțil se vor casatori in fața lui Dumnezeu. Cei doi vor avea parte de un eveniment de vis, iar Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene va ofera imagini in timp real de le celebrarea lor.

- Ziua cea mare a venit! Dani și Gabriela Oțil iși spun, astazi, ”DA” in fața lui Dumnezeu! Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, va ține la curent cu informații și imagini in timp real de la marele eveniment! Cei doi au organizat o cununie spectaculoasa, intr-o locație de vis. Tiago,…

- Astazi, in urma cu puțin timp, Maria Constantin și iubitul ei, Robert Stoica, au spus cel mai important DA din viața lor. Cei doi s-au casatorit civil și religios, in compania familiei și a prietenilor, iar ținutele pe care au ales sa le poarte au fost spectaculoase.

- Luca Reghecampf este foarte atent cu iubita sa. Deși are doar 22 de ani, acesta știe cum sa se poarte cu partenera sa, Asiana Peng, chiar și atunci cand merg la cumparaturi. Paparazzi celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro au toate imaginile cu fiul lui Laurențiu Reghecampf fiind un adevarat…