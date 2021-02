Stiri pe aceeasi tema

- In luna august a anului acesta, Carmen Grebenișan a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Alex Militaru. Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Carmen a vorbit despre planurile de nunta, dar și despre copii. De cațiva ani, Carmen locuiește in București, deși mulți dintre urmaritorii ei cred…

- Tudor Ionescu (40 de ani), solistul Fly Project, formeaza de mai bine de 15 ani un cuplu cu Anamaria Stancu (35 de ani), fosta prezentatoare Antena 1, devenita organizator de evenimente. Perechea are impreuna o fiica, Ilinca, in varsta de 3 ani. Din ce motive se cearta Tudor Ionescu și soția lui Anamaria?…

- Viviana Sposub de la Vorbește lumea a scos la ivealaamanunte mai puțin știute despre viața ei, inainte de a deveni vedeta Pro TV.Iubita lui George Burcea a povestit pentru revista VIVA! cum s-a acomodat, dupamutarea in București și cat a contat aspectul fizic, in cariera ei. „Plangeam in fiecare zi!…

- La inceputul lunii noiembrie, Pepe (41 de ani) și soția lui, Raluca Pastrama (28 de ani), anunțau ca au divorțat. Fostul cuplu are impreuna doua fiice, Maria (7 ani) și Rosa Alexandra (4 ani). Potrivit solistului, cel mai greu le-a fost sa discute cu fiicele lor despre desparțire. Ce studii are Raluca…

- Invitați in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Viviana Sposub (22 de ani) și actorul George Burcea (32 de ani) au raspuns mai multor intrebari pentru a afla cat de bine se cunosc unul pe celalalt. Intrebat daca dupa o cina in oraș ar sesiza ca nu are la el portofelul ce ar face, George a raspuns: „Sincer,…

- Adrian și Alina Nartea vor deveni parinți pentru a douaoara. Cei doi mai au o fetița in varsta de 3 ani, iar in primavara anuluiviitor se va naște cea de-a doua fetița. Actorul din Vlad și soția lui au alesdeja numele bebelușului. Pentru a doua lor fiica, Alina și Adrian au ales numele Petra. In luna…

- La inceputul anului acesta, artista Andreea Balan (36 de ani) și actorul George Burcea (32 de ani) au confirmat ca s-au separat. Fosta pereche are impreuna doua fiice, Ella Maya (4 ani) și Clara Maria (1 an). In prezent, actorul formeaza un cuplu cu asistenta TV Viviana Sposub (22 ani). Cuplul s-a cunoscut…