- In imagini se poate vedea cum o femeie vine hotarata sa obtina cateva plante decorative amplasate in fata caei unei familii. Cand nu se mai afla nimeni in zona, aceasta pune mana pe planta si trage cu putere. Dupa ce a scuturat de cateva ori sa scape de surplusul de pamant, aceasta le-a indesat…

- Donald trump sustine ca a mers in buncar pentru a-l inspecta. "Am fost acolo un interval foarte scurt de timp. A fost mai mult o inspectare" a buncarului, a declarat Donald Trump pentru postul Fox News. Liderul de la Casa Alba a explicat ca mai vizitase spatiul de securitate si cu alta ocazie.…

- Noul barista robot din cafeneaua din Daejeon, Coreea de Sud , este amabil si isi croieste rapid drum catre clienti. ”Iata ceaiul latte de rooibos si migdale. Bucurati-va de el! E chiar mai bun daca il amestecati”, spune simpatucl robotel in timp ce clientii isi aleg cafeaua preferata dupa cum veti observa…

- Peste 1.000 de delfini au profitat ca activitatea maritima s-a diminuat considerabil ca urmare a restricțiilor impuse de autoritați. Aceștia au fost filmați, sambata, in apropiere de Laguna Beach, in timp ce sar din apa și ofera un spectacol impresionant.

- Batranul se afla intr-un azil iar povestea lui a fost facuta publica de o italianca. Femeia a postat pe Facebook un video in care asistenta care-l ingrijeste ii aduce un cadou neasteptat. Reactia batranului este extrem de emotinanta.

- Imagini inedite din copilaria reginei Elizabeth II au fost publicate online, marti, cu ocazia celei de-a 94-a aniversari a monarhului britanic, potrivit news.ro.Elizabeth II conduce Commonwealth, este seful Fortelor armate si cel mai longeviv monarh din istoria britanica. Sotie, mama, bunica…

- Anunțul, facut luni de ministerul rus al Apararii, vine ca urmare a mai multor informații potrivit carora unii participanți la aceste repetiții au fost testați pozitiv la SARS-CoV-2. In timp ce Rusia lupta impotriva propagarii noului coronavirus, președintele Vladimir Putin a fost nevoit sa reporteze…

- In vederea limitarii raspandirii cu noul coronavirus, Primaria Municipiului Targoviste a demarat, miercuri, 8 aprilie 2020, o ampla actiune de igienizare si dezinfectare a strazilor si trotuarelor din oras.