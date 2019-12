Stiri pe aceeasi tema

- Simina, fosta sotie a cantaretului, a spus ca a incercat sa ia legatura cu Alice Badea, iubita fostului sot, insa nu a reusit. Citeste si What's Up si-a refacut viata dupa divort. Cine este noua iubita a cantaretului. "Nu am nicio legatura cu divortul" FOTO "Sunt un pic bulversata pentru…

- Politistii au intervenit la apartamentul iubitei lui What's Up din Bucuresti. Artistul a devenit recalcitrant si a fost incatusat si dus la sectie, scrie SpyNews. Scandal monstru la un restaurant de lux. O celebra cantareata, injurata si amenintata de o vedeta Antena 1 In toamna acestui…

- Simina si What's Up au fost impreuna 9 ani, s-au iubit, s-au respectat si au fost fericiti. Acum, vestea ca s-au despartit a venit ca un soc pentru toata lumea, mai ales ca lucrurile pareau foarte bune intre ei. Pareau. Pentru ca, din pacate, a devarul era altul.

- Desparțiți, impreuna, cine sa-i mai ințeleaga? Divorțul a venit ca un fulger in cazul lor și toți fanii au plans in pumni atunci cand au aflat de separare. Carmen de la Salciua și Culița Sterp au continuat sa colaboreze din punct de vedere profesional, insa admiratorii lor au sperat mereu ca va fi ceva…

- What's Up a fost invitat la o emisiune de televiziune, unde a facut noi declarații despre divorțul de Simina, dar a vorbit și despre noua sa iubita, Alice. What's Up a afirmat ca el și Simina fosta sa soție se pregateau sa faca un copil, insa nu a fost sa fie. "Dupa sase ani am facut nunta, am reusit…

- La doar cateva zile dupa ce și-a anunțat divorțul de Simina, What's Up a facut pe contul de socializare un live, in care a avut o discuție uimitoare cu fanii lui. Artistul pare suparat pe cei care il judeca și ii critica deciziile, așa ca a rabufnit, fara sa mai țina cont de ceva. „Ai tu o problema…

- Cand a anuntat divortul a spus ca nu mai face nicio declaratie despre despartirea de Simina. Ei bine, asta spunea atunci, caci acum a luat chip de nebunie. What's Up rupe tacerea si spune adevarul gol golut despre divortul de sotia lui.

- "Maine (joi - n.r.) voi avea sedinta de guvern si voi incerca sa gasesc o solutie astfel incat oamenii sa isi primeasca salariile. Oamenii nu trebuie sa fie victime ale deciziilor politice. Asa cum am gasit o solutie ca sa isi primeasca pensiile, si maine voi cauta o solutie ca oamenii sa isi primeasca…