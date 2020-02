Stiri pe aceeasi tema

- DIN CUPRINS „Miki" povestește lupta continua cu accidentarile Despre revenirea in circuit, obiectivele pe termen scurt și procesul cu WTA Raspuns la aroganța lui Țiriac Amenințari cu moartea, doping și superstiții Aflata in Romania, in plin proces de recuperare dupa problemele medicale cu care s-a…

- Cristina Țopescu se alaturase, de puțin timp, echipei de comunicare a Ministerului Sanatații, anunța un comunicat de presa al instituției, in cadrul caruia ministrul Victor Costache subliniaza ca jurnalista a demonstrat „pana in ultima clipa ca este un profesionist desavarșit”.Citește și: A…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca "se mentine informarea pentru intensificari ale vantului, precipitatii mixte, si ninsori emisa in data de 4 ianuarie", valabilita pentru astazi intre orelel 06.00 si 22.00.In intervalul mentionat, in Dobrogea, jumatatea de est a Munteniei si in sudul…

- Centrul National de Prognoza Meteo din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting tip Cod Galben pentru judetul Constanta, valabila pana la ora 02.00, timp in care se vor semnala intensificari temporare ale vantului, cu viteze la rafala de 50 60 km h, iar in zona…

- Procurorul CSM, Codrut Olaru, membru al Sectiei de Procurori din CSM, are potrivit declaratiei de avere din 2019, venituri din salarii, alte drepturi si activitati, de 49.999 lei pe luna. Adica de 10.638 de euro lunar in 2018. Sotia sa, Nicoleta Laura Olaru, are venituri declarate de 1970 euro lunar,…

- Klaus Iohannis le transmite un mesaj alegatorilor PSD. Acesta afirma ca votantii PSD sunt victime ale "minciunilor" partidului pe care l-au votat in 2016. Desi nu crede ca poate obtine votul lor, Iohannis le promite alegatorilor PSD ca nu vor fi taiate pensiile si salariile."Poate va surprinde.…

- Vreme extrema in Prahova. Meteorologii avertizeaza ca in miercuri, 13 noiembrie, in intervalul orar 15.30 – 18.00 vantul se va intensifica, iar viteza la rafala va fi de 140-150 de km/h. Alerta este valabila pentru zona de munte a judetului Prahova, la altitudini de peste 1800 de metri.

- Gurile rele spuneau despre Shakira și Pique in urma cu ceva timp ca ar fi la un pas de divorț. Relația dintre cei doi s-ar fi racit in ultimul timp, ba chiar fotbalistul s-ar fi mutat singur, in Barcelona.