- Rusia „nu va mai exista” daca va pierde razboiul din Ucraina, susține un vicepreședinte al Dumei de Stat, Piotr Tolstoi, sugerand o inasprire a agresiunii militare impotriva țarii vecine.

- Papa Francisc indeamna duminica Rusia sa revina in Acordul de la Istanbul din iulie 2022 privind exportul cerealelor ucrainene la Marea Neagra, in vederea unei atenuari a crizei mondiale a aprovizionarii cu alimente, agravata de Razboiul rus din Ucraina, relateaza CNN.”Sa ne rugam in continuare pentru…

- Mai multe atacuri cu drone care au fost atribuite Ucrainei au vizat luni capitala Moscova si peninsula anexata Crimeea. Vladimir Putin vrea razbunare. Amenințarea Rusiei in razboiul cu Ucraina. E cumplit, ce se intampla acum. Rusia, amenințari dupa atacul cu drone asupra Capitalei și a Crimeei. ”Vor…

- O restaurarea a sistemelor de irigare in sudul Ucrainei este importanta in agricultura ucraineana, iar centrala kahovka va continua sa joace un rol-cheie, a subliniat intr-o sedinta de Guvern premierul Denis Smihal. ”Proiectul va dura doi ani. In prima etapa, vom proiecta toate structurile de inginerie…

- Majoritatea clienților companiilor de gaz ale Rusiei se afla acum in est și o mare parte din infrastructura necesara pentru a-i aproviziona nu a fost inca construita. Razboiul din Ucraina a indepartat Rusia de Europa, cea mai mare piața de export de gaze naturale. Așadar, ce au facut rușii – care…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut sambata Iranului, in cadrul unei convorbiri telefonice cu presedintele iranian Ebrahim Raissi, „sa puna capat imediat sprijinului” pentru Rusia in razboiul din Ucraina prin incetarea livrarilor sale de drone, a indicat Palatul Elysee, relateaza AFP.

- Igor Girkin, un om politic ultranationalist, care a jucat un rol important in anexarea Crimeii in 2014, a decis zilele acestea sa iasa in fata. El a pus, astfel, bazele „Clubului patriotilor furiosi”, un grup de opt personalitati care urmaresc sa apere interesele patriotilor rusi, mentinand presiunea…

- Zece dintre cele mai avansate avioane de vanatoare ale Rusiei zburau deasupra graniței din nord-estul Ucrainei in noaptea de 24 martie. Erau pregatite sa lanseze o arma nemaivazuta in acest razboi. Cele 11 așa numite bombe „cu planare” (glide bombs) aruncate de armata rusa asupra Ucrainei au confirmat…