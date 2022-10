Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de astazi a emisiunii Chefi la cuțite continua cu un concurent special, in varsta de doar 13 ani. Matteo Afloarei este roman, dar vine din Italia și i-a emoționat pe jurați cu povestea sa, dar le-a adus și o scrisoare de-a dreptul speciala. Concurentul a fost insoțit in concurs de mama lui, care…

- Petre Roman e venit in platoul emisiunii alaturi de cel mai bun prieten al sau, Thor. Cațelul a reușit sa le atraga toata atenția juraților in ediția 13 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 28 septembrie 2022.

- Jurații de la emisiunea Chefi la cuțite, sezonul 10, au avut parte de o surpriza, in aceasta seara. In cadrul emisiunii, și-a facut apriția Sorin Iles, concurentul caruia i s-au oferit trei cuțite de aur. Acesta l-a ales, in cele din urma, pe chef Sorin Bontea.

- Gabriel Dragușanu, concurentul cu o poveste de viața speciala, i-a cucerit pe cei trei chefi cu preparatul sau reinventat in ediția 2 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2022. Hai sa vezi care este motivul pentru care jurații show-ului culinar au ramas fara cuvinte in timpul jurizarii…

- Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au avut parte de o surpriza total neașteptata din partea Irinei Fodor. Cei trei chefi au aflat ca vor participa la un joc de culise cu un regulament diferit fața de jocul de amuleta.

- Sezonul 10 Chefi la cuțite, care incepe duminica, 4 septembrie, la Antena 1, are o rețeta condimentata din plin cu surprize pentru cei trei Chefi, dar și cu povești surprinzatoare de viața ale concurenților veniți din toate colțurile lumii.

- Are patru trofee „Chefi la cuțite” caștigate pana acum și este pregatit pentru o noua competiție! In curand, Sorin Bontea intra din nou in arena culinara la Antena 1, pentru urmatoarea confruntare cu Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Cand vine vorba despre calitațile și defectele rivalilor sai…

- Iți mai amintești de Kani de la Chefi la Cuțite?! Fostul concurent a cucerit cat timp a fost pe micile ecrane, insa de cand a devenit tatic pentru prima data, și-a dedicat tot timpul fiicei sale. Acum, a revenit in atenția fanilor sai și a postat pe pagina lui personala de Instagram, unde se bucura…