WeWork, în pericol să intre în faliment Pretul actiunilor WeWork s-a apropiat miercuri de zero, dupa avertismentul companiei ca ar putea intra in faliment, intr-o inversare uluitoare a averii pentru o companie care a fost odinioara evaluata in mod privat la 47 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Compania sustinuta de SoftBank a fost in framantari inca de cand planurile sale de a se lista la bursa in 2019 au esuat, dupa ce investitorii au reactionat la pierderile sale considerabile, la deficientele de guvernanta corporativa si la stilul de management al fondatorului de atunci, CEO-ul Adam Neumann. Necazurile WeWork nu s-au atenuat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Pretul actiunilor WeWork s-a apropiat miercuri de zero, dupa avertismentul companiei ca ar putea intra in faliment, intr-o inversare uluitoare a averii pentru o companie care a fost odinioara evaluata in mod privat la 47 de miliarde de dolari, transmit Reuters și News.ro.

- Compania sustinuta de SoftBank a fost in framantari inca de cand planurile sale de a se lista la bursa in 2019 au esuat, dupa ce investitorii au reactionat la pierderile sale considerabile, la deficientele de guvernanta corporativa si la stilul de management al fondatorului de atunci, CEO-ul Adam Neumann.…

- Autoritatile ruse si-au dublat tinta referitoare la cheltuielile militare in anul 2023, pana la peste 100 de miliarde de dolari, echivalentul unei treimi din totalul cheltuielilor publice, potrivit unui document consultat de Reuters care scoate la lumina majorarea costurilor cu razboiul din Ucraina…

- Banca Nationala a Elvetiei a pierdut 15 miliarde de dolari in trimestrul al doileaBanca Nationala a Elvetiei (SNB) a raportat luni pierderi de 13,20 miliarde de franci (15,14 de miliarde de dolari) in perioada aprilie-iunie 2023, dupa ce majorarile de dobanzi adoptate de alte banci centrale au redus…

- Courtney McMillian, care a supervizat programele de beneficii pentru angajatii Twitter in calitate de “sefa a recompenselor totale” inainte de a fi concediata in ianuarie, a depus actiunea colectiva propusa la tribunalul federal din San Francisco. McMillian sustine ca, in cadrul unui plan de indemnizatie…

- Preturile petrolului au scazut luni cu peste 3-, la minimele mai multor saptamani, deoarece analistii au evidentiat cresterea ofertei globale si ingrijorarile cu privire la cresterea cererii chiar inaintea datelor cheie despre inflatie si a unei reuniuni a Rezervei Federale din SUA, de la sfarsitul…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 2,05 dolari, sau cu 2,7%, pana la 76,96 dolari pe baril. Pretul titeiului West Texas Intermediate din SUA a crescut cu 1,97 dolari, sau cu 2,8%, pana la 72,83 dolari pe baril. ”Comertul puternic cu petrol de astazi are legatura cu asteptarile unui…

- Pfizer investeste profiturile extraordinare obtinute din vaccinul si tratamentul sau pentru Covid-19 in dezvoltarea de produse pentru combaterea cancerului, in special in achizitia sa de 43 de miliarde de dolari a Seagen, a declarat directorul general Albert Bourla la un eveniment de presa organizat…