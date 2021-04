Stiri pe aceeasi tema

- Buchete de narcise, lalele, trandafiri si crini au fost depuse de britanici in fata Palatului Buckingham, in timp ce mai multe persoane s-au adunat la Castelul Windsor, scrie BBC. Oamenii regreta decesul ducelui de Edinburg si se gandesc la regina in aceste momente triste. "Ne pare rau pentru…

- Nicolae al Romaniei, nepotul Regelui Mihai, iși amintește relația apropiata dintre Familia Regala a Marii Britanii și cea a Romaniei, și cum a realizat dimensiunea familiei din care face parte la o vizita la Castelul Windsor, acum 21 ani. Nicolae transmite condoleanțe Familiei Regale engleze.…

- „Sunt profund indurerat de vestea plecarii in eternitate a Alteței Sale Regale Principele Philip, Ducele de Edinburg, la naștere prinț al Greciei și al Danemarcei, ruda de sange, prin bunicul meu, Regele Mihai al Romaniei.In memoria mea este extrem de viu momentul de acum 21 de ani cand, impreuna cu…

- Protocolul privind funeraliile de stat organizate dupa moartea Prințului Philip era deja planuite inainte de trecerea sa. Sub numele de operațiunea Forth Bridge, protocolul a fost una din cele mai strice și atente organizate operațiunii, scrie Edinburghlive.Prințul Philip, soțul Reginei Elisabeta, a…

- Medicii din Canada sunt ingrijorați ca ar putea avea de-a face cu o boala neurologica necunoscuta anterior, dupa ce au aparut mai multe cazuri ce implica pierderea memoriei, halucinații și atrofie musculara. Politicienii din provincia New Brunswick, Canada, așteapta raspunsuri in acest sens, dar experții…

- Un lant de magazine de sushi din Taiwan a anuntat ca orice client ce are in nume și caracterele chinezești pentru somon, “Guy Yu”, va primi gratis, alaturi de cinci prieteni, oricat sushi poate manca. In toata aceasta campanie a magazinului a aparut o problema: cetatenii din Taiwan sunt rugați de autoritați…

- Vincent Muscat, unul dintre cei trei barbați acuzați de asasinarea jurnalistei malteze anticorupție Daphne Caruana Galizia în octombrie 2017, a fost condamnat marți la 15 ani de închisoare de catre instanța din Valletta, relateaza AFP și The Guardian.În anunțarea verdictului, instanța…

- Oficialii guvernului de la Varșovia au denunțat blocarea conturilor de pe rețelele sociale ale președintelui american in funcție, Donald Trump, și au anunțat ca pregatesc o lege pentru a face ilegala o astfel de masura in Polonia, relateaza The Guardian.