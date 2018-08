Avem cea mai mare scumpire la benzina si motorina din UE: Cat au crescut preturile in ultimul an

Pretul benzinei si al motorinei ne arde la buzunare: avem cea mai mare scumpire dintre statele membre UE, in ultimul an. O combinatie intre haosul din sistemul fiscal, supraacciza reintrodusa in toamna lui 2017,… [citeste mai departe]