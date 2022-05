Stiri pe aceeasi tema

- Newcastle și Liverpool se intalnesc azi, de la 14:30, intr-o partida care conteaza pentru etapa a 35-a din premier League. In acest moment, echipa lui Jurgen Klopp se afla pe poziția a 2-a, la un punct in spatele liderului Manchester City. Dupa ce și-a facut datoria și a invins-o pe Villarreal, 2-0,…

- Ashley Westwood, fotbalistul lui Burnley, a suferit o grava accidentare in prima repriza a meciului cu West Ham, din etapa a 33-a din Premier League.In minutul 22, Ashley Westwood a facut o preluare lunga și, pentru a nu pierde minge, a trimis o pasa prin alunecare, moment in care adversarul Nikola…

- Villarreal - Bayern Munchen se joaca azi, de la 22:00, in prima manșa din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Trupa lui Unai Emery pornește cu șansa a doua, dar „Submarinul galben” a aratat in acest sezon ca poate pune probleme mari granzilor. Parcursul lui Villarreal din Liga Campionilor a…

- Liverpool a caștigat in deplasare cu Arsenal, scor 2-0, intr-un meci restant din etapa #27 din Premier League. „Cormoranii” au ajuns la 69 de puncte și sunt la o lungime in spatele liderului Manchester City. Arsenal a ramas pe locul 4, ultimul ce duce in Champions League, cu 51 de puncte in 27 de partide…

- Liverpool s-a apropiat la un singur punct de liderul Manchester City, dupa ce s-a impus pe terenul celor de la Arsneal, cu scorul de 2-0, intr-o partida restanta contand pentru etapa a 27-a din Premier League.

- Clubul Chelsea Londra, afectat puternic de sanctiunile care il vizeaza pe patronul sau Roman Abramovici, a primit o sansa de salvare de la guvernul britanic, care a decis sa ii permita accesul la fonduri care in mod normal ar fi fost inghetate: banii din drepturile tv si banii pe care ii vor primi in…

- Liverpool s-a impus, joi, acasa, contra lui Leicester City, scor 2-0, într-un meci ce a contat pentru etapa a XXIV-a din Premier League. În ciuda celei de-a treia victorii consecutive în campionatul englez, trupa lui Jurgen Klopp ramâne la 9 puncte în spatele liderului…

- Wayne Rooney, fostul star al lui Manchester United și al naționalei Angliei, susține ca nu a fost pregatit pentru trecerea la fotbalul profesionist, alcoolul ajutându-l sa faca fața problemelor avute. Fostul mare fotbalist și-a început cariera profesionista la Everton, iar la doar…