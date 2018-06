Stiri pe aceeasi tema

- Progresul inregistrat de Romania in combaterea coruptiei este impresionant, a declarat, luni, Wess Mitchell, asistentul Secretarului de Stat al SUA pentru Europa si Eurasia, aflat pentru doua zile la Bucuresti. El a spus ca SUA aplauda si incurajeaza Romania in lupta anticoruptie, pentru ca astfel…

- Adjunctul secretarului de Stat al SUA pentru Europa si Eurasia, Wess Mitchell, aflat, luni, la Bucuresti, a vorbit despre importanta Romaniei in regiunea de Est, in contextul in care Rusia si China devin din ce in ce mai agresive, promovand un model bazat pe totalitarism si forta bruta.

- Lupta anticoruptie este "un maraton, nu un sprint", iar Romania se afla intr-un "moment foarte important" in interiorul acestui maraton, a declarat, luni, adjunctul secretarului de stat al SUA pentru Europa si Eurasia, Wess Mitchell, dupa ce a sustinut un discurs la Facultatea de Drept din Bucuresti.…

- Adjunctul secretarului de stat al SUA pentru Europa si Eurasia, Wess Mitchell, a afirmat luni, referindu-se la modificarile aduse legilor justitiei in Romania, ca tara noastra a facut progrese pentru a avea un sistem judiciar puternic si nu trebuie facut "un pas inapoi". "Din perspectiva Statelor Unite,…

- Adjunctul Secretarului de Stat al SUA pentru Europa si Eurasia, Wess Mitchell, a subliniat, luni, la Bucuresti ca SUA si aliatii occidentali sustin „progresele” facute de Romania in lupta anticoruptie. „Nu vrem sa faceti un pas inapoi”, a intarit Mitchell. Simbolic, declaratiile au fost facute in aula…

- Adjunctul secretarului de stat al SUA pentru Europa si Eurasia, Wess Mitchell, a afirmat luni, la Bucuresti, ca România a construit un sistem judiciar puternic si institutii anticoruptie la care victimele comunismului nu ar fi putut sa viseze.

- Klaus Iohannis il va primi marti, la ora 10.30, pe Wess Mitchell la Palatul Cotroceni, conform programului anuntat pe site-ul Administratiei prezidentiale. Vizita asistentului Secretarului de Stat al SUA pentru Europa și Eurasia, Wess Mitchell, in Romania a fost anuntata de Departamentul de…