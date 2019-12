Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a felicitat-o telefonic pe Ursula von der Leyen, pentru preluarea oficiala a conducerii Comisiei Europene, potrivit b1.ro. In cadrul discuției, cei doi oficiali au abordat subiecte comune de pe agenda internaționala, precum și temele care vor fi discutate…

- Este doar una din slabiciunile Uniunii Europene. Nu poate funcționa corect decat intr-un context bazat pe viziuni politice REZONABILE și DEMOCRATICE. Orice scurt-circuit autoritarist, antidemocratic sau naționalist o perturba politic. Exista insa și o alta amorsa a slabiciunii europene: decalajele…

- Intalnirea a avut ca principal subiect eforturile pe care le depune Albania pentru integrarea in Uniunea Europeana. „Doamna ambasador a vorbit despre dorința poporului albanez de a continua reformele și de a parcurge toți pașii necesari integrarii chiar daca acest proces va avea o durata mai lunga decat…

- Uniunea Europeana trebuie sa unifice fortele militare nationale, pentru a deveni o putere militara pe plan mondial, la acelasi nivel cu Statele Unite, Rusia si China, a propus fostul premier italian Silvio Berlusconi, in prezent eurodeputat si lider al partidului Forza Italia."Trebuie sa avem…

- Nereusind sa devina membre ale Uniunii Europene, multe tari balcanice devastate de razboaie, coruptie, lipsa democratiei si o economie slaba sunt fortate sa caute aliati in alta parte. Oferta este foarte diversa: Turcia, Rusia, China, SUA, NATO si statele islamice. Balcanii sunt interesati de investitii…

- In cadrul unui comunicat de presa, reprezentanții Partidului Social Democrat susțin ca au luat act de ”eșecul Consiliului European din 17-18 octombrie 2019 de a hotari inceperea negocierilor de aderare a Uniunii Europene cu Albania și Macedonia de Nord”. ”PSD apreciaza ca aceasta decizie de…

- „Uniunea Europeana este departe de a fi o constructie perfecta. Ar fi o utopie sa spunem asta. Criza migratiei, Brexitul, atacurile teroriste sau decalajele economice dintre Est si Vest sunt doar cateva dintre provocarile pe care trebuie sa le infruntam si care nu de putine ori au suscitat discutii…

- Occidentul a acuzat in mod repetat Rusia ca ar fi in spatele ultimelor campanii de dezinformare pe retelele de socializare in Macedonia, mai ales in 2018, in momentul bataliei politice pentru schimbarea denumirii tarii, un demers caruia Moscova s-a opus. In privinta Chinei, aceasta a angajat o politica…