- Nationala de fotbal a Angliei s-a calificat in finala EURO 2020, dupa ce a trecut, pe stadionul „Wembley” din Londra, in semifinale, de reprezentativa Danemarcei, cu scorul de 2-1 (1-1, 1-1), dupa prelungiri, la capatul unei partide in care diferenta a facut-o un penalty controversat. Danezii au deschis…

- Selectionatele de fotbal ale Angliei si Danemarcei sunt la egalitate, 1-1 (1-1), dupa cele 90 de minute regulamentare ale meciului care are loc miercuri seara, pe stadionul londonez Wembley, in semifinalele EURO 2020. Vor urma doua reprize de prelungiri a cate 15 minute fiecare. Danemarca…

- Selectionerul englez Gareth Southgate, care a facut din semifinale obiectivul unui turneu reusit inainte de debutul EURO 2020, a declarat ca echipa sa nu se va multumi cu locul sau din semifinala cu Danemarca, programata miercuri, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Deja semifinalista a Cupei…

- Au fost 24 de echipe, dar au mai ramas opt. Cele mai bune opt din Europa la acest moment și formațiile care iși țin aprinsa speranța ca vor caștiga marea coroana. E timpul sferturilor la European, e vremea cotelor mari! Fa-ți acum cont pe Superbet, ia bonusul de bun-venit și bucura-te de cele mai tari…

- Una dintre cele mai tari partide de la EURO 2020 promite sa fie confruntarea marelor rivale, Anglia și Germania. Meciul clasic dintre cele doua reprezentative va avea loc in optimile de finala, pe stadionul "Wembley" din Londra.

- Sir Alex Ferguson a mers in tribunele stadionului Wembley, ca spectator, pentru a urmari partida dintre Anglia și Scoția la Euro 2020. Legendei lui Manchester United i s-a refuzat accesul in parcarea VIP, de catre unul dintre stewarzii de pe stadion, dupa cum relateaza publicația The Sun. Fergie, in…

- EURO 2020. Un suporter de pe Wembley a cazut din tribune chiar la inceputul meciului Anglia - Croația 1-0 și se afla in stare grava la spital. „Spectatorului i s-a acordat asistența medicala la fața locului, apoi a fost transportat la spital”, a spus unul dintre organizatorii partidei pentru BBC. Euro…

- Anglia și Croația se intalnesc ACUM, in primul meci al grupei D de la Euro 2020. Partida a inceput la 16:00 și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Din grupa D mai fac parte Cehia și Scoția. liveTEXT » Anglia - Croația 1-0 A marcat: Sterling 57Click AICI pentru LIVE și statistici +1 FOTO 22.500…