Fostul producator de film american Harvey Weinstein, gasit vinovat de viol si agresiune sexuala, a parasit joi spitalul in care a fost internat pe 24 februarie, in aceeasi zi in care juriul a pronuntat la New York verdictul impotriva sa, si a fost dus intr-o inchisoare municipala in asteptarea sentintei la 11 martie, informeaza EFE.



Weinstein, in varsta de 67 de ani, a fost transferat de la spitalul Bellevue la inchisoarea Rikers, unul dintre cele mai mari si mai periculoase complexe penitenciare din Statele Unite, dupa ce a fost supus unei interventii chirurgicale cardiace miercuri…