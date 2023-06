Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ziua de azi, de Sanziene, meterologii ANM au anunțat temperaturi aproape caniculare. Cu toate astea, in cursul acestei dimineți a fost emisa o noua avertizare de cod portocaliu, valabila pana duminica in Romania. Informațiile de la aceasta ora nu sunt din cele mai bune, anunțandu-se noi vijelii…

- In timp ce in alte județe, oamenii se confrunta cu seceta, in altele regiuni ploua. Furtunile puternice au condus la inundații. Oamenii au solicitat ajutorul pompierilor. Aceștia au intervenit in numar mare pentru scoaterea apei din gospodarii. Inundațiile au facut prapad Coșmarul pentru mai mulți oameni…

- In urmatoarele zile, vom avea parte de o vreme in incalzire. Astazi, vom avea temperaturi maxime situate intre 23 si 32 de grade. Da la o zi la alta, insa, pana spre finalul saptamanii, ne apropiem de pragul de canicula, de 32-33 de grade.Disconfortul termic va fin in crestere, astfel ca temperaturile…

- Meteorologii au emis o avertizare de tipul cod galben de averse, descarcari electrice și intensificari ale vantului, valabila sambata seara in București.Potrivit specialiștilor, in capitala vor fi „averse care vor acumula peste 15...20 l/mp, descarcari electrice și intensificari ale vantului”, conform…

- Inundațiile continua sa faca ravagii in Dolj. O femeie a fost luata pe brațe de jandarmi și salvata din calea apelor. Furtunile au provocat dezastru și in alte județe din sud-vestul țarii, aflate sub cod roșu de vreme rea. Ploile din ultimele zile au umflat apele raurilor, iar puhoaiele au intrat in…

- Ministerul rus al Apararii a declarat marti ca fortele ucrainene au desfasurat luni o operatiune militara in sudul Donetkului in incercarea de a avansa, dar ca inaintarea a fost oprita dupa ce ucrainenii au suferit "pierderi grele", transmite CNN.De asemenea, ministerul rus declarase luni ca trupele…

- Norii și vantul s-au dezlanțuit, sambata, in sudul și sud-vestul Romaniei. In mai multe localitați din județele Gorj, Caraș-Severin, Valcea și Mehedinți, a fost cod... The post Furtunile au facut ravagii in sud-vestul și sudul Romaniei. O femeie a murit, zeci de locuințe au fost inundate și acoperișul…

- Furtunile au facut prapad in cea mai mare parte a țarii, anunța Realitatea PLUS. Grindina a distrus culturile oamenilor și a facut ravagii in gospodarii. Oamenii s-au ales cu apa in beciuri de zeci de centimetri, iar rafalele puternice de vant au distrus plantații și copaci. In sudul teritoriului, vremea…