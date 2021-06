Stiri pe aceeasi tema

- Weekendul care urmeaza se anunta a fi cel mai bun pentru turismul intern de la izbucnirea pandemiei si pana in prezent, mai ales ca va fi legat si de o zi libera de la stat, lunea de dupa Rusalii, conform datelor unei platforme hoteliere, conform agerpres. Litoralul este in topul preferintelor romanilor…

- CNAIR anunța restricții de circulație de Rusalii. Pe ce drumuri naționale vor fi aplicate CNAIR anunța restricții de circulație de Rusalii. Pe ce drumuri naționale vor fi aplicate Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta conducatorii auto ca, potrivit prevederilor Ordinului…

- Nicio zi fara ploi torențiale și vijelii. Vremea extrema provoaca pagube tot mai mari: case și gospodarii inundate, culturi distruse, drumuri și podețe rupte de viituri. In Valcea, o mașina și zeci de stupi cu albine au fost luați pe sus de șuvoaie.

- Prognoza meteo pentru perioada 9-12 mai vine cu vești bune. Ploile nu iși vor face prezența, iar temperaturile cresc de la o zi la alta. Duminica, la nivelul intregii țari, predomina vremea frumoasa și se incalzește mai ales prin vest, centru și nord. Cerul va fi mai mult senin și doar in jumatatea…

- Vremea va fi, in general, racoroasa pe parcursul urmatoarelor doua saptamani (5 – 18 aprilie), la inceput cu valori termice mai scazute decat in mod normal pentru luna in curs, in timp ce precipitatiile vor fi prezente in cea mai mare parte a tarii pe intreaga perioada analizata, arata estimarile publicate,…

- De azi, marți, 23 martie, vremea începe sa se îmbunatațeasca. AccuWeather anunța nori și soare la Cluj, dar temperatura de doar 6 grade Celsius. Pentru ziua de miercuri, 24 martie, se anunța nebulozitate variabila și temperatura tot de 6 grade. …

- Turismul romanesc a pierdut 1,17 miliarde de euro in 2020, fie ca vorbim de stațiuni sau de industria HoReCa. Cu toate astea autoritațile pun presiune constanta pe restaurantele și barurile din Romania. Industria HoReCa risca amenzi mari sau suspendarea activitații In Romania noile reglementari impuse…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a declarat duminica seara ca pe platforma de vaccinare vor fi disponibile noi date, precum timpul estimat pana la vaccinare și tipul de vaccin. CITEȘTE ȘI: Sala de sport de 1,2 milioane lei la Schitu Golesti Potrivit…