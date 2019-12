Weekendul acesta, targul de Craciun care nu iti prea aduce aminte de Craciun

Stiri pe aceeasi tema

- „Va invitam sa petrecem impreuna, pe 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei și sa-ncingem hora, in Piața Traian, la Targul de Produse Tradiționale!”, suna invitația societații de piețe, facuta pe Facebook. Potrivit celor de la piețe, se vor gati mii de porții de fasole cu ciolan și…

- Targul de Craciun din Capitala se deschide joi, 28 noiembrie, in Piata Constitutiei, si tot atunci va fi aprins iluminatul festiv. Primaria Capitalei, prin Centrul de Creatie, Arta si Traditie al...

- Un copil si-a pierdut viata duminica seara la Targul de Craciun din Luxemburg. Acesta a fost lovit de o sculptura de gheata care s-a prabusit, a informat politia luxemburgheza, relateaza luni AFP, citata de Agerpres . „Accidentul s-a produs in jurul orei 20:00 (19:00 GMT). Potrivit primelor constatari,…

- Politia a precizat ca "potrivit primelor constatari, o sculptura pe gheata s-a prabusit si un bloc de gheata a lovit din pacate un copil mic".Potrivit martorilor, un echipaj de prim-ajutor a ajuns rapid la fata locului si a incercat sa resusciteze victima inainte de a o urca in ambulanta…

- Ziarul Unirea VIDEO| S-a deschis Targul de Craciun din Cluj-Napoca. Luminile, bucuria și muzica au animat Piața Unirii Unul dintre principalii competitori la titlul de „cel mai frumos targ de Craciun din Romania”, și-a deschis porțile aseara. Targul de Craciun din Cluj-Napoca sub indemnul “Familionul,…

- Paharele, farfuriile si tacamurile din plastic vor fi interzise pe viitor la toate evenimentele publice din Sfantu Gheorghe, primul dintre acestea fiind Targul de Craciun, a declarat pentru AGERPRES viceprimarul Toth Birtan Csaba. El a precizat ca incepand din anul 2021 in Uniunea Europeana vor fi interzise…

- 'E un eveniment aparate cu o durata de timp prelungita, eveniment care e propus sa fie accesibil publicului printr-un spectacol in aer liber de Ziua Nationala a Romaniei, pe 1 Decembrie. Consiliul Local a alocat pentru evenimentul Iarna baimareana, suma de 1,5 milioane de lei, pentru toate serviciile…

- Cel mai longeviv antrenor din fotbalul romanesc, Mircea Lucescu, a dezvaluit in cadrul emisiunii "Prietenii lui Ovidiu", trasmisa in fiecare miercuri, de la ora 20:00, care sunt planurile sale de viitor ale acestuia. Are și un mesaj clar pentru președintele Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu.…