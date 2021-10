Weekend-ul vitezomanilor: 23 de premise reţinute Zeci de soferi au fost sanctionati in weekend, multi dintre ei pentru ca au condus cu viteza. Politistii au dat in urma controalelor 278 de sanctiuni contraventionale in valoare de 103.000 lei, dintre care 127 au fost pentru nerespectarea regimului de viteza. De asemenea, politistii au retinut 30 de permise de conducere, dintre care 23 pentru viteza. "Un barbat de 44 de ani a fost sanctionat contraventional, fiindu-i retinut permisul de conducere deoarece a fost depistat in timp ce conducea un autoturism, pe DE 583, cu viteza de 151 km/h control radar, sectorul de drum fiind limitat la 100 km/h.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

