Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta ediție din „Weekend trending in București” incercam sa prezentam cateva localuri care au mizat pe așa-numitul concept „comfort food”: restaurante mici, cu mancare deosebit de gustoasa și, in general, cu porții reduse. Pentru ca aici oamenii vin sa manance de placere, nu neaparat de foame.

- In aceasta ediție a rubricii „Weekend trending in București” avem recomandari pentru bicicliști, adica acei oameni la care primarii se gandesc, de regula, doar in campaniile electorale.

- Deși sunt mai puțin de 360 km intre București și Varna, trenul face noua ore din cauza vitezelor mici și a opririlor dese. Trenul face mult pana la Giurgiu și ajunge seara la Varna. In articol puteți citi și despre vremurile in care la Varna ajungeau trenuri europene de foarte lung parcurs.

- Cartierul Cotroceni este unul dintre cele mai frumoase din București. O plimbare pe straduțele cu nume de doctori de aici te-ar putea lasa cu impresia ca ești in cu totul alt oraș, pentru ca blocurile gri lipsesc din aceasta zona verde, populata doar cu case vechi, iar zgomotul tipic Bucureștiului este…

- Daca te bate gandul sa iei Cișmigiul la pas, iata 20 de locuri cool de unde poți sa bei o cafea de specialitate, sa te lungești la niște beri, sa iei ceva la pachet pentru un picnic pe una dintre peluzele parcului sau sa te retragi la brunch așezat.

- In aceasta ediție a rubricii „Weekend trending in București” ne concentram pe Calea Victoriei care, incepand de saptamana trecuta, a redevenit pietonala la sfarșit de saptamana.

- Un weekend in București și in imprejurimile sale reprezinta o varianta excelenta de distracție și relaxare, alaturi de prietenii tai. Pentru a va putea bucura de ceea ce are de oferit aceasta zona a țarii, este necesar sa te asiguri ca aveți acces la un mijloc de transport practic și confortabil. Nu…

- In ediția din aceasta saptamana a rubricii „Weekend trending in București” facem o incursiune in istoria micilor impreuna cu Adriana Sohodoleanu, doctor in sociologia practicilor alimentare, dar oferim și cateva ponturi despre mandria bucatariei romanești.