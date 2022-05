Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Site-urile aeroporturilor din Romania au fost, duminica seara, țintele atacurilor cibernetice ale gruparii pro-ruse Killnet, care in ultimele zile a vizat și paginile de internet ale mai multor instituții. Hackerii de la Killnet au anunțat ca au reușit sa atace site-urile…

- Weekend Sessions, evenimentul care readuce picnicurile si conexiunile culturale in Gradina Botanica a Universitatii din Bucuresti, anunta o noua editie. Evenimentul va avea loc timp de 15 weekenduri, incepand cu 7 mai, intre orele 16.00 si 21.00, reunind peste 150 de artisti independenti, precum si…

- Ioan Halalae, profesor universitar și artist fotograf, s-a stins din viața luni, chiar in prima zi din Saptamana Patimilor.Ioan Halalae, profesor universitar la Reșița, a indrumat pașii studenților mai bine de doua decenii.A inceput activitatea didactica in anul 2001. Titlul de doctor in inginerie electronica…

- Maria Zarnescu (b1tv.ro) Un incendiu s-a produs miercuri dimineața, in fața Ambasadei Rusiei din București. O mașina s-a lovit de gardul ambasadei și a luat foc. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, iar din primele informații, șoferul autoturismului a murit pe loc. Pentru…

- Casa Artelor spune „Start!” anului cultural 2022. Prima expoziție gazduita de Galeria Pygmalion este „Historia Naturalis – A glimpse into the study of insects and birds”, un demers artistic semnat de Laura Duduleanu.

- Un grup de 30 de refugiati ucraineni a ajuns la Ploiesti. Acolo au fost cazati intr-unul dintre caminele Universitatii de Petrol și Gaze. Pentru ca strainii sunt greci, au fost sprijiniti de Ambasada Greciei la București, dar și de Comunitatea Elena din tara noastra.

- – Clienții au, acum, mai multa flexibilitate, mai multe opțiuni de livrare a coletelor, la costuri reduse; – Punctul Cargus Ship & Go cu numarul 500 s-a deschis in București, pe Șoseaua Mihai Bravu. Cargus va continua sa investeasca și anul acesta in exinderea serviciului click & collect la nivel național…

- Intr-un interviu pentru Libertatea, politologul Cristian Preda catalogheaza demisia lui Dacian Cioloș drept „un gest de abandon”, facut la primul hop intalnit, și afirma ca USR arata inca o data ca nu e pregatit sa faca opoziție. Dacian Ciolos și-a anunțat oficial demisia din funcția de președinte…