- The Romanian Embassy in the USA and the Romanian Cultural Institute (ICR) in New York, in partnership with the Maramures County Council and with the support of several local partners, will organize, between July 12-14, 2024, in Washington, the third edition of the "Romanian Weekend at The Wharf" festival,…

- Ambasada Romaniei in S.U.A. și Institutul Cultural Roman din New York, in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș și cu sprijinul mai multor parteneri locali, organizeaza, in perioada 12-14 iulie 2024, la Washington, cea de-a treia ediție a „Weekend-ul romanesc de la Washington” / “Romanian Weekend…

