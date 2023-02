Weekend pe schi pe toate pârtiile din Poiana Brașov Sambata se deschid toate partiile de pe domeniul schiabil din Poiana Brașov și incepe amenajarea „S”-ului mare, legatura dintre partia Lupului superior si Lupului inferior, anunța Primaria Brașov. Au fost amenajate si ultimele partii de pe masivul Postavarul: Subteleferic, Stana si Zidul mic, așa ca se poate schia pe toate partiile din masiv, de la cele pentru incepatori, la cele negre. „Domeniul schiabil este cu adevarat in plin sezon. De maine (n.r. sambata) schiorii si snowboarderii experimentati, care vor sa se bucure de o partie omologata pentru competitii internationale, au la dispozitie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

