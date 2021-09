Weekend negru la Iaşi: 10 decese cauzate de Covid Trei comune si un oras au incidente peste 3 la mia de locuitori. 381 de noi infectari cu SARS CoV 2 la Iasi, in acest weekend. Patru unitati administrative din judet au trecut in scenariul rosu, dupa ce incidenta a depasit 3 la mia de locuitori. Este cazul comunei Rachiteni, cu rata cea mai mica de vaccinare, si care nu are nici medic de familie si care a ajuns la o incidenta de 3,04 la mia de locuitori. Si la Scobinti, incidenta raportata este de 3,04 la mia de locuitori, iar la Vladeni de 3,14 la mia de locuitori. Primul oras "rosu" din judet este Harlau, unde incidenta a ajuns la 3,22 la mia… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

