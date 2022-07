Stiri pe aceeasi tema

- Lacul Cișmigiu, situat intr-unul dintre cele mai apreciate și cunoscute parcuri din București, a secat. Din ce motiv a ajuns Primaria Capitalei la aceasta decizie radicala. Oamenii sunt din ce in ce mai deranjați de mirosul urat. Situația nu este una placuta nici in Herastrau.

- Acuzatii de delapidare ca-n filme pentru doi angajati ai unei banci. Barbatii sunt suspectati ca ar fi furat peste patru milioane de euro din contul unui fond de pensii privat.Oamenii legii au facut, astfel, perchezitii in Bucuresti si 12 judete si au emis 80 de mandate de aducere la audieri. Cei…

- Bistrițenii sunt așteptați la București, pentru a participa la protestul organizat impotriva scumpirii carburanților la pompa și plafonarea prețurilor cu doar 50 de bani de catre autoritațile statului. Mii de oameni și-au anunțat deja prezența la manifestație, iar romanii din toate colțurile țarii sunt…

- Un bucureștean a platit 30.700 de lei, circa 6.200 de euro, pentru un loc de parcare de reședința in sectorul 3, fiind cea mai mare suma platita in 2021 pentru un loc de parcare in Capitala, informeaza Spotmedia . Cele 6 primarii de sector administreaza circa 230.000 de locuri de parcare de reședința,…

- Theo Rose, 24 de ani, si Denis Roabes, 32 de ani, sunt noii jurati ai celui de-al 10-lea sezon al emisiunii Vocea Romaniei, care va incepe in toamna. Detalii despre viața celor doi artiști și cum s-au lansat ei in lumea muzicii au fost trecute, luni, in revista de Pagina de Media . Theo Rose este cantareata…

- Prima ediție a festivalului Miez incepe vineri in București și este organizat pe malul lacului Straulești. Trupe de rock și hip hop, tarafuri și disco, arta tradiționala și meserii sunt in programul 100% romanesc.

- Centrul Infotrafic anunta, vineri, ca circulatia pe Autostrada Soarelui (A2), sensul catre Capitala, se va inchide in urmatoarele sapte nopti pentru lucrari. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, se va inchide circulatia…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii va lipsi de la petrecerile din gradina regala de anul acesta. Alți membri ai Familiei Regale ii vor ține locul Reginei, a anunțat Palatul Buckingham, citat de BBC.