- Un anunț de pe facebook mi-a facut vraiște printre papilele gustative. Un nou eveniment culinar popsește in oraș. Mai exact in Parcul „Cancicov”. Este momentul sa savurați gustul desavarșit al preparatelor culinare pe baza de pește și fructe de mare, spune in anunț. Adica scoici, creveți , calamari…

- Comisarul sef Dragos Balau a ocupat prin concurs functia de comisar sef adjunct la IPJ Bacau. El a fost detașat ca șef al Poliției județului de un an si trei luni de la Neamț. Dupa ce a caștigat concursul pentru postul de șef al IPJ Bacau, i s-a propus sa preia șefia IPJ Neamț, al […] Articolul Dupa…

- Nu știi care dintre lentilele de contact ți se potrivesc cel mai bine? Atunci, nu trebuie decat sa citești, in continuare, acest articol! Lentilele de contact sunt proiectate sa iți ofere un plus de confort, sa iți atenueze sau sa iți inlature simptomele neplacute asociate problemelor de vedere. Totodata,…

- Primarul Bacaului a primit, astazi, o delegație oficiala a Ambasadei Republicii Armenia in Romania, condusa de Excelența sa, ambasadorul Sergey Minasyan, insoțit de reprezentanții Arhiepiscopiei Armene din Romania. Prilejul l-a constituit inaugurarea Monumentului comemorativ Hacikar, o cruce de piatra,…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, Teatrul Municipal „Bacovia” a pregatit o serie de manifestari adresate copiilor de toate varstele. Astfel, pe 1 iunie, de la ora 16.30, in centrul orașului va avea loc Parada papușilor; pe 2 iunie, de la ora 11.00, la sala mare a teatrului va avea loc reprezentanția…

- La Galeriile ALFA din Bacau, amatorii de arta plastica se pot intalni cu creațiile celor 23 de artiști, numar record pentru o asemenea tabara, participanți la Rezidența Tescani 2021, ediția a V-a, inițiata de artistul fotograf Ovidiu Ungureanu, vernisata cu prilejul evenimentului „Noaptea muzeelor”.…

- Datorita mobilizarii din aceste zile, la nivel judetului Bacau nu s-au inregistrat incidente grave in timpul evenimentelor publice de amploare care au avut loc sambata si duminica. Politistii bacauani au fost la datorie pe toata perioada minivacantei de Paste pentru ca cetatenii sa petreaca in liniste…

- Doi dintre elevii Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” din Onești, Victor Plutașu și Justin Alex Andrișca, au urcat pe podiumul Olimpiadei de Istorie – faza naționala din acest an. Concursul a avut loc la Targu Mureș. Victor Plutașu (clasa a IX-a, prof. coord. Luminița Onofrei) s-a clasat pe locul…