Weekend deosebit de FAIN, dar și de AGLOMERAT în MARAMUREȘ Weekend deosebit de fain, dar și de AGLOMERAT pentru Maramureșeni! Cu toate ca inca ne aflam in Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, inceput din 12 iunie, in județ urmeaza un weekend cu foarte, foarte multe evenimente. Intr-o tentativa de a le concentra pe toate intr-un singur material, vom prezenta suscit fiecare: Incepem cu MandrIE […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța distracție mare la ediția din acest an a MandrIE maramureșeana! Pe langa artiști consacrați la nivel național și internațional precum: Paula Seling, Pavel Bartoș, Lupii lui Calancea, Frații Chindriș și Anda Horoba sau Diana Topan, va fi prezent și un artist al gustului și al tradiției și culturii…

- Lucrarile de curatare a DN 67C, Transalpina, sunt aproape finalizate, astfel ca weekend-ul viitor soseaua va fi deschisa circulatiei, integral. Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Ionel Scriosteanu a anuntat ca in unele locuri stratul de zapada a avut 5 metri si ca a nins pana in urma cu…

- Jandarmii maramureșeni continua activitațile de recrutare a candidaților și de prezentare a ofertei educaționale pentru Școlile Militare de Subofițeri Jandarmi ,,Grigore Alexandru Ghica” din Dragașani și ,,Petru Rareș” din Falticeni, unde sunt puse la dispoziție 700 de locuri, pentru sesiunea aprilie-iunie…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ” Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș vor monitoriza permanent dinamica intervențiilor la nivel județean, iar la nevoie vor fi pregatiți sa intervina in acest weekend, cand credincioșii catolici sarbatoresc Paștele,…

- Daca doriti un weekend deosebit, alaturi de prieteni si de rude, intr-un cadru intim si relaxant, Cabana Alunis este cea mai buna alegere. Cabana Vanatoareasca Alunis se afla la doar 2 km de centrul statiunii Sovata si doar 3 Km de partia de schi. Cabana este pozitionata in mijlocul padurii pe malul…

- Jandarmeria Romana sarbatoreste astazi, 3 aprilie, 173 de ani de cand domnitorul Grigore Alexandru Ghica a semnat Legiuirea pentru reforma Corpului Slujitorilor in Jandarmi, document care prevedea faptul ca Jandarmeria „este o putere infiintata pentru a priveghea siguranta publica, tinerea bunei randuieli…

- La Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mures incepe stagiunea de primavara-vara a seriei de evenimente „Weekend cultural la UMFST".Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al instituției, programul este parte a proiectului „Arta…

- Jandarmii maramureșeni vor fi prezenti la datorie și in acest sfarșit de saptamana pentru a asigura masurile de ordine publica pe timpul desfașurarii competițiilor sportive ce vor avea loc pe raza județului nostru. Sambata, 25 martie, jandarmii asigura masurile de ordine publica pe timpul desfașurarii…