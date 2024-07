Stiri pe aceeasi tema

- Sprijin financiar pentru secția de rugby a Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia. Ce suma va fi alocata de la bugetul local Clubul Sportiv Universitatea din Alba Iulia – secția rugby solicita sprijin financiar de la bugetul municipiului, in vederea sustinerii activitatii competitionale in anul 2024.…

- In perioada iulie-septembrie 2024, va avea loc proiectul „Caravana Lecturii – POVESTEA DE SAMBATA”. Proiectul este dedicat copiilor clujeni din mediul rural și are scopul de a promova lectura.

- Pe 27 iunie, la Montreal, sportul constanțean a pierdut un adevarat pilon al educației fizice și antrenamentului sportiv, profesorul Gigel Patriche. Cu o cariera deosebita in domeniul sportului, Patriche a fost un model de pasiune, dedicare și profesionalism, influențand pozitiv viața multor tineri…

- Week endul acesta constantenii si turistii sunt asteptati la mai multe evenimente organizate la Constanta pentru a petrece cateva momente speciale in compania artistilor indragiti. Mai jos puteti descoperi ce atractii sunt pregatite in acest sfarsit de saptamana la malul marii. Vineri 7 iunie 2024 10.00…

- Guvernul metropolitan din Tokyo va lansa in aceasta vara o aplicatie proprie de intalniri online cu speranta ca acest instrument sa contracareze scaderea dramatica a numarului de nasteri, o problema care a devenit „critica” in Japonia, informeaza AFP. Pentru a putea sa se inscrie in noua aplicatie,…

- Continua Zilele Municipiului Pitești, ediția a 32-a, pana pe 2iunie, iar organizatorii au pregatit o serie de evenimente atractive. Iata ce pregatesc organizatorii pentru perioada 23 mai – 2 iunie: 23 – 24 mai: Zilele Filarmonicii Pitești – a 17-a aniversare; 24 – 26 mai: FILSTREET – Festivalul Internațional…

- Republica Moldova și Romania vor coopera mai strans in domeniul sportului. Astfel, vor fi organizate evenimente sportive comune, stagii de pregatire pentru specialiștii din domeniu, precum și tabere sportive.

- Inainte de a da startul petrecerilor de weekend, constantenii au ocazia sa aleaga din mai multe evenimente special pregatite pentru ziua de astazi la malul marii. Astfel, vineri seara, cei interesati pot alege intre concerte live, piese de teatru captivante si petreceri incendiare pe plaja Costinesti…