- Pana la inceputul saptamanii viitoare am putea avea și un nou executiv in frunte cu, cel mai probabil, Marcel Ciolacu, asta pentru ca - spun sursele Realitatea PLUS - premierul Nicolae Ciuca și-ar putea depune mandatul chiar vinerea aceasta, urmand ca mai apoi, in zilele urmatoare, sa aiba loc toate…

- Liderul PNL Sibiu, Raluca Turcan, a declarat joi seara, 18 mai, ca la negocierile pentru formarea viitorului guvern condus de Marcel Ciolacu se poate intampla orice, pentru ca și daca UDMR nu mai ramane in guvern, oricum exista majoritate parlamentara.„Si daca nu se respecta protocolul, asa cum a fost…

- PNL si PSD forteaza mana UDMR sa renunte la doua din cele trei ministere pe care le detine in Guvern. In negocierile pentru formarea noului cabinet, liberalii si social-democratii au trecut la pozitii de forta si le-au lasat maghiarilor optiunea de a guverna cu mai putine functii sau de a pleca. "Noi…

- Discuțiile din coaliție purtate joi, 18 mai, la Palatul Victoria, s-au blocat pentru ca social-democrații cer partenerilor de guvernare sa ramana cu Transporturile și le cer liberalilor sa ia un minister care aparține UDMR, susțin surse din coaliție pentru Libertatea.Premierul și președintele PNL, Nicolae…

- Sedinta extrem de importanta, joi, la Parlament. De aproape doua ore liderii PSD si PNL se afla in discutii. La sedinta participa si ministrii Gabriela Firea si Sorin Grindeanu, deputatul Alfred Simonis si europarlamentarul PNL Rares Bogdan. Marele absent este liderul UDMR Kelemen Hunor. Potrivit surselor…

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a anuntat, astazi, inainte de sedinta pe care liderul PNL, Nicolae Ciuca, si Marcel Ciolacu, presedintele PSD, au avut-o pentru a stabili modalitatea prin care se va face rotativa guvernamentala, ca UDMR nu are niciun mot

- Mesajul-ordin de ieri al președintelului Klaus Iohannis ca șefii partidelor din coaliție sa finalizeze negocierile pentru rotativa pana saptamana viitoare a produs șoc pe scena politica și deja luni va ziua marilor surprize. Iohannis: ”De cine si cum face coalitia sunt chestiuni care se negociaza intre…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu sustine reducerea numarului de ministere in viitorul Guvern Ciolacu, prin includerea ministerului Turismului in cel al Economiei si prin comasarea ministerului Familiei, condus de colega sa de partid Gabriela Firea, intr-un minister pentru Familie, Tineret si…