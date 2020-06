Stiri pe aceeasi tema

- Trupele poloneze au "invadat" Cehia luna trecuta, cand soldatii polonezi au trecut din greșeala granita pentru a stabili un post de paza, in contextul pandmiei de COVID-19, a declarat ministrul ceh de Externe pentru CNN.Soldații polonezi au intors din drum un grup de cehi care mergeau duminica…

- Concertul prin care primarul Nicolae Robu dorea sa dea semnalul iesirii din pandemia coronavirusului s-a dovedit, in final, aproape un fiasco. Timisorenii de la Cargo au fost nevoiti sa cante in fata unor scaune goale, cu toate ca multe persoane ar fi dorit sa intre la concert si sa-i asculte. N-au…

- Documentatia privind finantarea nerambursabila pentru realizarea noului terminal la Aeroportul International Maramures este aproape finalizata. Mai trebuie facute ultimele ajustari de catre executantul studiul de fezabilitate. Terenul pe care se va extinde noua constructie a fost evaluat pentru procesul…

- Primul concert cu public pe care Primaria Municipiului Timisoara il va organiza, dupa restrictiile impuse de pandemie, va avea loc la sfarsitul saptamanii viitoare, in Piata Libertatii, cu respectarea regulilor de evitare a raspandirii COVID, invitate fiind trupele timisorene Phoenix, Cargo si Pro Musica,…

- Trupele de interventie ale politiei, jandarmeriei si armatei au intervenit, marti seara, la un supermarket din municipiul Baia Mare, unde izbucnise un incident violent intre mai multe persoane de etnie roma, acestea folosind sabii si cutite.

- Nicolae Robu a transmis hotararea Comitetului Local pentru Situații de Urgența, potrivit carea se instituie obligativitatea purtarii maștilor și manușilor in mijloacele de transport in comun și in untiațile care desfașoara activitați cu publicul. The post Robu s-a purtat fara manuși cu timișorenii appeared…

- Oficiul Turc pentru Posta si Telegraf va incepe distributia de maști cetațenilor care le solicita prin intermediul site-ului național de e-commerce, ePttAVM.com. Decizia a fost luata in comun de Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Ministerului Sanatații de la Ankara. Fiecare…

- Timișorenii vor avea o noua cale de acces pentru a urca pe autostrada A1. Deocamdata a fost lansata licitația pentru drumul care leaga DN 69, Timișoara-Arad, de autostrada A1. Se liciteaza proiectarea și execuția. Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, a dat vestea startului licitației,…