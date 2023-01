Weekend de iarnă: aproape jumătate de țară, sub avertizări meteo…

Meteorologii au emis, vineri dimineața, avertizari de Cod portocaliu și Cod galben de viscol, ninsori abundente și lapovița pentru aproape jumatate de țara. Avertizarile vizeaza sudul și estul țarii, precum și Carpații Meridionali și Orientali și sunt valabile pana duminica dimineața. Județele Vrancea, Buzau și zona de munte a județelor Prahova, Dambovița și Argeș sunt vizate de Codul portocaliu. In aceste zone va ninge abundent (35-50 l/mp) și se va depune strat de zapada consistent.Vantul va avea intensificari cu viteze in general de 55-65 km/h și vor fi perioade in care va fi viscol și vizibilitate…