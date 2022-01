Ziua de sambata, 15 ianuarie, a fost una aglomerata pentru salvamontisti: 58 de misiuni si 65 de persoane salvate in ultimele 24 de ore. Salvamontiștii din țara au intervenit sambata la 125 de accidente produse in zone montane, 47 de persoane fiind predate ambulanțelor. A fost inregistrat și un deces. „O zi foarte grea pentru […] The post Weekend de foc pentru salvamontiști. Peste 100 de intervenții pe munte, in 24 de ore first appeared on Ziarul National .