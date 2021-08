Weekend de foc. Anunțul meteorologilor Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o atentionare Cod galben pentru opt judete din zona de vest si sud-vest a tarii, in care se vor semnala temperaturi ridicate si disconfort termic ridicat. Specialiștii se așteapta ca, la inceputul saptamanii viitoare, valul de caldura sa se extinda in cea mai mare parte a tarii. Vizate […] The post Weekend de foc. Anunțul meteorologilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

