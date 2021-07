Stiri pe aceeasi tema

- Canicula va continua sa domine Romania pana duminica Canicula va continua sa domine România pâna cel putin duminica. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 37 si 40 de grade Celsius, iar noaptea nu vor scadea sub 20 de grade. 33 de judete ale României și…

- Temperaturile cresc mult in acest weekend in județul Alba. Sunt anunțate valori maxime de 35 de grade Celsius. Va fi foarte cald in zonele mai joase, insa temperaturile vor fi ridicate și in zonele montane (22-29 de grade Celsius). La Oașa și in Apuseni este posibil sa fie o furtuna in locuri izolate,…

- Specialistii recomanda ca in perioadele caniculare sa ne hidratam corect Foto: Arhiva. Disconfortul termic si caldura sufocanta persista în aproape toata tara. În vest si sud-vest termperaturile pot ajunge pâna la 39 de grade Celsius. Pentru aceasta perioada…

- Vremea ramane calda și la finalul acestei saptamani in județul Alba. La munte, sunt anunțate furtuni, in zone izolate, sambata. Temperaturile maxime vor fi de 30-32 de grade Celsius in zonele mai joase și de 19-25 de grade la munte. Prognoza meteo in localitați din județul Alba, in perioada 9-11 iulie,…

- Vremea a fost calduroasa, local caniculara in orele dupa-amiezii, iar disconfortul termic a fost accentuat. Pe arii extinse, indicele temperatura-umezeala ITU a atins si depasit pragul critic de 80 de unitati. Cerul a fost variabilla senin. Vantul a suflat slab la moderat. Temperaturile maxime au fost…

- Vremea se schimba radical, iar zilele urmatoare vor aduce canicula in Romania. In jumatatea vestica, temperaturile vor ajunge la 40 de grade Celsius. Disconfortul termic se va accentua in cea mai mare parte a țarii.

- Vineri, 18 iunie, va fi destul de cald în Cluj. Temperatura maxima va ajunge la 28 de grade Celsius, iar minima, pe timp de noapte, la 16 grade Celsius. Șansele de precipitații sunt foarte ridicate - 76% și cresc pe timp de noapte. Se anunța o zi ploioasa. …

- Vremea se incalzește in acest weekend in județul Alba. Sunt anunțate temperaturi maxime de 22-23 de grade Celsius. La munte, maximele vor fi intre 12 și 14 grade Celsius la Oașa și de 18-19 grade la Arieșeni. Cerul va fi parțial acoperit de nori. Prognoza meteo de weekend, 4-6 iunie, in localitați din…