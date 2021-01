Weekend cu valori termice ridicate pentru început de ianuarie Sambata, vreme insorita. Soarele rasare a ora 08:07. Dimineața temperaturile se vor resimți reci, sub zero grade și se va instala ceața. In cursul zilei, cerul va fi senin, iar soarele va fi generos și va incalzi atmosfera. Vantul va sufla cel mult spre moderat, doar la munte cu unele intensificari. Soarele apune la ora 16:56. Temperaturile minime se vor situa intre 1 și 4 grade, iar temperatura maxima va urca in jurul valorii de 7 grade. Duminica, temperaturile diurne se vor menține ridicate pentru aceasta perioada. Soarele rasare la ora 08:07. Inca din timpul nopții cerul se va innora,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

