- Amfiteatrul de la Insula de Agrement gazduiește și in acest weekend mai multe reprezentații ale actorilor de la Teatrul Municipal Bacovia. Astfel, copiii dar nu numai sunt așteptați sambata, 29 august, de la ora 18 și duminica, 30 august, de la ora 11 la spectacolul Cipollino, dupa Gianni Rodari, in…

- Surpriza pentru bacauanii care au vizitat Insula de Agrement vineri, 14 august, dupa orele pranzului. Peste o suta dintre membrii Academiei de Dans Adamas din Bacau au participat la un flashmob cu un dans reprezentativ pentru aceasta vara. Este vorba despre o coregrafie care este folosita ca provocare…

- Teatrul Municipal „Bacovia” incepe stagiunea 2020-2021!. Deși ne-am fi dorit ca acest lucru sa se intample in sala de spectacole, totuși revederea cu publicul ne bucura! Spectacolele vor avea loc, cel puțin pana la noi reglementari, tot la Amfiteatrul de la Insula de Agrement, in aer liber. In acest…

- O femeie din Bacau a fost premiata de municipalitate cu ocazia implinirii a 100 de ani. Maria Florea a ciocnit un pahar de șampanie cu primarul Cosmin Necula, in cadrul unei mici festivitați organizate in Amfiteatrul de la Insula de Agrement. “M-am bucurat sa fiu alaturi de doamna Maria Florea și de…

- Vineri seara. Ora 20.00. Amfiteatrul Insulei de Agrement. A batut gongul. De trei ori. Gongul de teatrul. Gongul unui nou inceput. Dupa patru luni de pauza, actorii Teatrului Municipal „Bacovia” au venit din nou, cu emoții, cu foarte mari emoții, in fața publicului lor drag. A unui public dorit de spectacol,…

- Bacauanii au luat cu asalt Insula de Agrement deschisa publicului incepand cu aceasta seara, chiar daca nu au fost finalizate toate lucrarile. Manați de curiozitate, vizitatorii s-au plimbat și au facut fotografii, unii au vizionat o piesa de teatru in amfiteatrul de pe insula mica, alții peretele cu…

- Incepand de azi, Teatrul Municipal „Bacovia” da startul spectacolelor, de data aceasta in aer liber, și nu oriunde, ci pe Insula de Agrement, unde a fost amenajata o scena, in zona amfiteatrului. Iata programul reprezentațiilor din acest weekend: Vineri, 3 iulie, ora 20, „Trei povești de dragoste”,…

- Teatrul Municipal „Bacovia” și Primaria Municipiului Bacau dau startul stagiunii de vara! Spectacolele vor reveni pe scena intr-un cadru inedit, in amfiteatrul de pe Insula de Agrement, incepand din luna iulie. „I-am exprimat domnului primar Cosmin Necula dorința de a gasi un loc in aer liber, dar intim,…