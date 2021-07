Stiri pe aceeasi tema

- In urmatoarele 24 de ore meteorologii anunța cer variabil in toata tara. La Briceni și Soroca vor fi 22 de grade, iar la Balti și Orhei se vor inregistra 29 de grade. La Tiraspol vor fi 31 de grade, iar la Leova e vor inregistra 32 de grade Celsius.

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru București. Vremea va deveni caniculara saptamana viitoare, cu temperaturi de pana la 36 de grade, dar pe timpul dupa-amiezelor și serilor sunt așteptate ploi și vijelii.

- Vremea ramane capricioasa in perioada urmatoare. Meteorologii au transmis informari de instabilitate atmosferica și disconfort termic pana vineri la ora 22.00, pentru toata țara. Cod Galben de canicula In cursul zilei de marți (22 iunie) in județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, vremea…

- Ploile vor persista, insa meteorologii anunța faptul ca, incepand de astazi, vine și canicula, potrivit Hotnews. Conform meteorologilor, vremea va deveni calduroasa in toata țara, caniculara la inceput in Banat și Crișana, apoi și in celelalte zone, iar disconfortul termic va fi accentuat. Ieri, meteorologii…

- ANM a emis o avertizare meteo de vreme rea, valabila pentru toata țara. Potrivit meteorologilor, incepand de marți si pana joi seara vor fi ploi care vor avea si caracter torential, descarcari electrice, vijelii și grindina. Instabilitatea atmosferica ramane accentuata pana la sfarșitul saptamanii.

- Meteorologii atenționeaza ca vin ploi in București, iar temperaturile scad, astfel ca vineri vor atinge maxime de doar 20 de grade. Miercuri, vremea va fi in general instabila, cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate și, mai ales in a doua parte a zilei și noaptea, vor fi perioade…

- Temperaturile in București scad brusc de la 23 de grade la 9 grade Celsius, conform prognozei speciale emisa miercuri, de Administația Naționala de Meteorologie (ANM). Meteorologii anunța ca pana vineri vor fi innorari, vant și precipitații in Capitala.

- Pentru cea de a doua saptamana estimarile indica un regim termic apropiat de cel caracteristic in a doua decada a lunii mai in zona litorala cu valori diurne de 20...22 de grade . Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua…