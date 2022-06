Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, azi, un COD GALBEN de ploi care intra in vigoare la ora 14 și va fi in vigoare pana duminica seara. Avertizarea vizeaza intreaga țara. CODUL GALBEN va fi in vigoare de vineri ora 14 pana duminica, ora 22, spun meteorologii.Avertizarea anunța instabilitate atmosferica temporar accentuata…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de furtuni, cu ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, valabila in toata tara, incepand de vineri dupa-amiaza pana duminica seara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de instabilitate…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN. Interval de valabilitate: 10 iunie, ora 14 – 12 iunie, ora 22. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitați de apa insemnate. In intervalul menționat, in sudul țarii și la munte va ploua insemnat cantitativ si vor fi pe alocuri si manifestari…

- Eveniment Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata și cantitați insemnate de apa pana duminica iunie 10, 2022 09:49 Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de Cod galben valabil in intervalul 10 iunie, ora 14.00 – 12 iunie, ora 22.00. Fenomenele vizate sunt…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitați de apa insemnate, in intervalul 10 iunie, ora 14.00 – 12 iunie, ora 22.00, in toata țara. In intervalul menționat, in sudul țarii și la munte va ploua insemnat cantitativ…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de furtuni, cu ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, valabila in toate județele, inclusiv in București, incepand de vineri dupa-amiaza.Atentionarea Cod galben de instabilitate atmosferica si ploi incepe de vineri, ora 14.00 și se termina…

- Ploi torențiale, descarcari electrice, vijellii – aceasta este prognoza meteo oferita de Administrația Naționala de Meteorologie astazi, 10 iunie, pentru intreaga țara. „In intervalul menționat, in sudul țarii și la munte va ploua insemnat cantitativ si vor fi pe alocuri si manifestari de instabilitate…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica valabila joi intre orele 12.00-21.00, fiind vizate total sau partial 17 judete, informeaza Mediafax. In Crișana, Maramureș, local in Transilvania, Banat și la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care…