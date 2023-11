Meteorologii au emis atenționari de coduri galben și portocaliu de vant, ninsori și lapovița pentru acest sfarșit de saptamana. La Suceava, pe DN7, a nins și mai multe mașini au avut probleme, circulația fiind intrerupta. DRDP Iași a transmis ca in restul județelor din nord-est ploua slab, cu formare de lapovița in Falticieni și Suceava, acționandu-se cu 54 de autoutilaje cu lama și material antiderapant. Ninge și in județul Iași. Zapada s-a depus pe DN 28 Cozia-Raducaneni, multe autotrenuri și autoturisme fiind blocate și pentru ca acestea nu sunt echipate corespunzator, au anvelope…