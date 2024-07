Weekend cu cinci incendii în județ CARAȘ-SEVERIN – Trei au fost arderi necontrolate de vegetație, altul a cuprins o autoutilitara, iar unul a afectat podul unei locuințe! Din cele 43 de misiuni care au necesitat intervenția salvatorilor carașeni, 29 au fost pentru acordarea de prim ajutor și alte cazuri de asistența de persoane, 5 incendii, 5 accidente rutiere, doua misiuni de degajare a unor elemente de pe acoperișuri aflate in pericol de cadere și alte misiuni in sprijinul comunitaților. Legat de incendii, „unul s-a produs la o casa, in urma caruia s-au degradat aproximativ 3 mp de scandura in podul acesteia, unul izbucnit la… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

