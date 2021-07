Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, valul de caldura va persista, astfel incat local va fi canicula si disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime, in scadere fata de ziua precedenta in regiunile vestice si nord-vestice, se vor incadra, la nivel national, intre 28 si 38 de grade, cu cele mai mari valori in sudul Olteniei.…

- Maximele se vor incadra intre 27...28 de grade in depresiuni si in delta si 35...36 de grade in Banat si Oltenia. Cerul va fi variabil in prima parte a zilei, dar dupa-amiaza si seara vor fi perioade cu innorari accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului,…

- Astfel, pe parcursul zilei de astazi cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima va fi de 32 - 33 de grade, iar cea minima de 18 - 19 grade.Maine, vremea se va mentine calduroasa, disconfortul termic va fi in continuare ridicat, iar indicele temperatura-umezeala…

- In jumatatea vestica a țarii vremea se va menține caniculara, disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat, iar valorile termice diurne se vor situa, in general, intre 37 și 39 de grade. In restul teritoriului vremea va fi calduroasa, iar disconfortul termic ridicat mai ales dupa-amiaza, cand…

- Vineri, 18 iunie, va fi destul de cald în Cluj. Temperatura maxima va ajunge la 28 de grade Celsius, iar minima, pe timp de noapte, la 16 grade Celsius. Șansele de precipitații sunt foarte ridicate - 76% și cresc pe timp de noapte. Se anunța o zi ploioasa. …

- Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost variabil, temporar noros dupa-amiaza cand local au cazut ploi cu caracter de aversa insotite si de descarcari electrice. Izolat ploile au avut caracter torential si s-a semnalat grindina de dimensiune bobului de porumb, la Grosii…

- Astazi, cerul va avea innorari tempoar accentuate si vor fi perioade cu averse, posibil insotite de descarcari electrice la munte, local in nord-vest, nord si in centru, si pe arii mai restranse in rest. Ploile vor avea si caracter torential, iar pe suprafete mici cantitatile de apa inregistrate, in…

- Incepand de joi la pranz, pana vineri la ora 9:00, vremea va fi instabila si se va racori in Bucuresti. Cerul va avea innorari si temporar, mai ales spre seara si in cursul noptii, vor fi averse si descarcari electrice, iar cantitatile de apa vor depasi 5 - 8 litri/mp si, posibil, peste 10 - 12 litri/mp.…