Weekend canicular în toată ţara! Cel mai cald este în Vestul ţării Inceput de luna iulie canicular in toata țara. De unde și numele popular al acestei luni, Cuptor… Cea mai mare parte a tarii se afla sub atentionare de canicula si disconfort termic sambata și duminca, indicele temperatura-umezeala urmand sa depaseasca pragul critic de 80 de unitati. Potrivit meteorologilor, in zilele de sambata si duminica, valul ... The post Weekend canicular in toata tara! Cel mai cald este in Vestul tarii appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o alerta de Cod Galben de instabilitate atmosferica accentuata pentru vestul și sud-vestul țarii. Sunt vizate noua judete, printre care si Timisul. Potrivit meterologilor, vor fi intensificari ale vantului, vijelii, descarcari electrice, averse torențiale…

- Meteorologii au anunțat joi, 16 iunie, instabilitate atmosferica in nord-vestul tarii si in zona Muntilor Apuseni, fiind emis cod galben pentru opt judete. De vineri dimineata pana sambata, instabilitatea va cuprinde treptat intreaga tara. Potrivit ANM, in intervalul 17 iunie, ora 03.00 – 17 iunie,…

- Președintele parlamentului slovac, in vizita in vestul țarii. Președintele Parlamentului slovac este așteptat vineri in vestul țarii, la Nadlac. Boris Kollar se va intalni cu reprezentanții comunitații slovace din oraș, cu autoritațile locale, cu elevi și profesori de la școala cu...

- Noaptea Muzeelor, eveniment organizat in fiecare an de Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania și ajuns la cea de-a XVIII-a ediție, aduce in fața publicului numeroase expoziții, spectacole, ateliere, concerte și multe alte manifestari artistice, care vor avea loc in cele mai multe lacașe de cultura…

- Weekend cu nabadai in vestul țarii. Tineri sau mai puțin tineri și-au agresat consoartele. S-au ales cu dosare penale. Polițiștii aradeni au emis, la sfarșitul saptamanii trecute, trei ordine de protecție provizorii.

- Operațiune antidrog a structurii centrale a DIICOT in vestul țarii, in aceasta dimineața – anchetatorii au descins la 16 locații din județele Arad, Bihor și Valcea. Polițiștii de la ”Crima Organizata” vizeaza destructurarea unei importante grupari infracționale organizate, specializata in distribuirea…

- Opt medici oncologi, un psiholog, noua teme medicale, psihologice și sociale, noua intalniri cu pacienți cronici și aparținatorii acestora. Incepand cu 3 mai, specialiștii Asociației OncoHelp vor demara un proiect unic intr-un centru oncologic din vestul țarii prin care, in cadrul unor ședințe, vor…

- Mulți o considera ca fiind ultima reduta a luptei impotriva cancerului. Dar, secția de paliatie din spitalul OncoHelp este mai mult decat atat. E locul unde pacienții cu boli cronice primesc o ingrijire speciala, atat din punct de vedere medical, cat și psihologic. Atunci cand ingrijirea unui asemenea…