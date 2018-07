Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis un nou cod de vremea rea, valabil astazi pana la ora 16,30. Conform acestora, in acest interval se vor semnala frecvente descarcari electrice ... The post Atenție, cod portocaliu de furtuna in Timiș! Vezi zonele afectate appeared first on Renasterea banateana .

- Primaria Timișoara, prin Casa de cultura a municipiului, impreuna cu Consiliul consultativ al cartierului Sever Bocu organizeaza in acest weekend evenimentul „Zilele Cartierului Sever Bocu”. Evenimentul se va desfașura in... The post Weekend cu sarbatoare pentru mii de timișoreni. Au loc zilele cartierului…

- Primaria municipiului Targu Jiu va curața toți pomii din parcuri. Copacii uscați sunt un pericol pentru trecatori. In caz de furtuna sau vijelie, aceștia sunt puși la pamant. S-a intamplat in acest weekend, in Parcul Central. Un copac a fost smuls din radacini in urma furtunii puternice. Municipalitatea…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, in acest weekend, vremea se menține deosebit de calda, in mare parte a țarii, pentru aceasta perioada a anului, cu maxime de pana la 32 de grade. In Capitala, sambata seara sunt așteptate ploi de scurta durata și descarcari electrice."Pentru…

- Direcția edilitara din cadrul Primariei Timișoara anunța, intr-un comunicat, inchiderea totala a circulatiei pe strada... The post Atenție șoferi! In weekend se inchide o artera importanta de circulație din Timișoara! appeared first on Renasterea banateana .

- Furtuna din luna septembrie a anului trecut, care a ucis cinci persoane din zona de vest a țarii, a scos la iveala cat de periculoși pot fi arborii in condiții... The post Copacii șubrezi din Timisoara, un real pericol pentru pietoni și bicicliști (galerie foto) appeared first on Renasterea banateana…

- In acest weekend, vremea iși va menține aspectul estival cu care banațenii s-au obișnuit in ultimele zile. Meteorologii estimeaza ca... The post Prognoza meteo pentru acest weekend. Dupa furtuna, iese soarele appeared first on Renasterea banateana .

- Meteorologii anunta vreme calda si frumoasa pentru zilele de joi si vineri in aproape toata tara, urmand insa ca, in weekend, sa se inregistreze ploi, vant puternic si grindina ... The post Se schimba vremea. Vom avea ploi torențiale in weekend appeared first on Renasterea banateana .