Stiri pe aceeasi tema

- Lantul de hoteluri Hilton concediaza 2.100 de angajati, reprezentand 22% din total. ”Niciodata nu am trecut printr-o criza care sa blocheze in totalitate calatoriile” Lantul de hoteluri Hilton Worldwide Holdings a anuntat marti ca va renunta la 22% din forta de munca din birourile companiei,…

- Plajele din Vama Veche s-au redeschis in acest sfarsit de saptamana. Preturile pentru sezlonguri sunt de 30 de lei in timpul saptamanii si 35 de lei in weekend, adica mai scumpe cu 5 lei fata de anul trecut, potrivit Mediafax.Daca anul trecut un sezlong la Vama Veche costa 25 de lei in timpul saptamanii…

- In Vama Veche, hotelierii și proprietarii de baruri și zone de plaja au inceput deja amenajarile pentru startul sezonului estival, deși nu exista o data clara pentru deschiderea acestuia. Momentan, conform regulilor impuse in starea de alerta, romanii nu au voie sa calatoreasca spre munte sau mare,…

- Cele mai multe decese, sapte la numar, s-au inregistrat la caminul ”Sf.Spiridon”, unde 62 de beneficiari de asistenta sociala si medicala si 10 persoane din randul personalului.au fost confirmati pozitiv cu COVID-19.

- Nu puteți sa va duceți in acest weekend, de 1 Mai, la gratar. Se risca amenda de la 2.000 de lei la 20.000 de lei. Și pescuitul sportiv nu e permis... The post Mesaj dur pentru romani: “Nu puteți sa va duceți in acest weekend, de 1 Mai, la gratar. Riscați amenzi!” appeared first on Renasterea banateana…

- Operatorii din turism spun ca romanii și-au rezervat hotelurile pentru weekendul 15-17 mai, cand expira starea de urgența in țara noastra. Este vorba despre solicitari de cazare pe litoral, caci restaurantele raman inchise. Autoritațile susțin ca daca oamenii nu vor respecta distanțarea sociala, pericolul…

- Printre decesele COVID-19 anuntate duminica, 19 aprilie, de Grupul de Comunicare Strategica se numara si cel al unui argesean. Barbatul fusese pacient al medicului Felix Sarboiu, doctorul de la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti confirmat pozitiv si aflat in centrul unui scandal dupa ce a refuzat…

- Leul s-a depreciaza in raport cu principalele valute de referința in ultima zi a saptamanii. Cursul oficial anunțat vineri de Banca Naționala a Moldovei este valabil și pentru zilele de weekend.