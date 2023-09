Stiri pe aceeasi tema

- Spectacole-lectura, teatru de papusi si ateliere pentru copii, momente inedite de meditatie si relaxare, numere de acrobatie si expozitii pe Calea Victoriei sunt incluse in programul artistic „Strazi deschise - Bucuresti, Promenada urbana” din weekendul 9-10 septembrie. Totodata, strada General Stefan…

- In primul weekend din luna septembrie, „Strazi deschise – Bucuresti, Promenada urbana” se extinde, pe langa traseul bine-cunoscut de pe Calea Victoriei, și pe soseaua Kiseleff, in data de 2 septembrie, unde evenimentul neconvențional „Ziua Limbii Romane”

- One-Man Show - Mihai Malaimare, peste 2.000 de dansatori la "Noaptea Dansului" si o parada a celor mai indragite personaje ale operei comice pentru copii sunt programate, in weekend, pe Calea Victoriei, in cadrul proiectului "Strazi deschise - Bucuresti, Promenada urbana".

- "Strazi deschise - București, Promenada urbana" devine centrul efervescent al creației și in weekendul 5-6 august, pe traseul pietonal familiar de pe Calea Victoriei. In ton cu atmosfera de vacanța, programul artistic al celui de-al paisprezecelea weekend

- Programul artistic al celui de-al paisprezecelea weekend „Strazi deschise - Bucuresti, Promenada urbana” cuprinde, pe 5 si 6 august, expozitii de pictura, ateliere de creativitate si lectura, demonstratii de pictura pe panza si arta firului de matase, dar si spectacole de teatru.Demarat in luna aprilie,…

- ​​​​​​​In ultimul weekend din luna iulie, Calea Victoriei devine pietonala doar duminica, 30 iulie, si gazduieste activitati recreative in aer liber in cadrul „Strazi deschise – Bucuresti, Promenada urbana”.

- In weekendul 8-9 iulie, „Strazi deschise – București” ajunge pentru prima data in acest an in sectorul 6 si ii așteapta pe bucureșteni cu noi surprize și activitați pentru toate gusturile pe traseele pietonale de pe Calea Victoriei și Drumul Taberei. Expo

- 'Strazi deschise - Bucuresti' - in weekend pe Calea Victoriei si in cartierul Aviatiei. Weekendul 1-2 iulie se anunta a fi unul festiv la "Strazi deschise - Bucuresti" pe Calea Victoriei si in cartierul Aviatiei, cel mai mare festival international de teatru de strada din oras, B-FIT in the Street!…