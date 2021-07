Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cernavoda, referindu-se la accidentele rutiere grave produse in tara, in ultimele zile, ca Romania se afla in topul clasamentului european la numarul persoanelor decedate in accidente rutiere.…

- Romania este tara cu cei mai multi morti in urma accidentelor rutiere, din UE. Din pacate, la bilantul tragic s-au mai adunat, duminica, 9 morti. Dupa gravul accident de dimineata, cand, pe E85, la Racaciuni, au decedat 7 persoane, inca un eveniment tragic s-a petrecut in Bihor, in urma caruia si-au…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, duminica, la Sibiu, ca de 11 ani, Romania este pregatita si indeplineste toate conditiile de aderare la Spatiul Schengen, insa decizia este una politica.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a facut unele precizari cu privire la lista țarilor cu risc epidemiologic, afirmand ca aceasta este intocmita in funcție de indicele la care se afla Romania. ”Am avut foarte multe mesaje primite din partea romanilor din Diaspora, de exemplu din Spania. Spuneau de ce…