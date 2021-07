Week-end negru pe șoselele din România. 24 de oameni și-au pierdut viața, 3.500 au foste rănite, în accidente rutiere Un record negativ s-a inregistrat in acest week-end. 24 de persoane, intre care și copii și-au pierdut viața in accidente rutiere. Cel mai grav a avut loc duminica. Șapte persoane intre care o mama cu doi copii au murit Oamenii venea din Anglia, in vacanța, iar mașina avea volan pe dreapta. In total, pompierii au […] The post Week-end negru pe șoselele din Romania. 24 de oameni și-au pierdut viața, 3.500 au foste ranite, in accidente rutiere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

