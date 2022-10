Timp de 3 zile, in perioada 30 septembrie-2 octombrie, centrul municipiului Constanța este animat de “Festivalul Statuilor Vivante de la Malul Marii”, eveniment organizat de Primaria municipiului. Potrivit unui comunicat al organizatorilor, festivalul atrage priviri de fiecare data datorita prezentei statuilor vivante, a costumelor, machiajului si, in mod special, a emotiilor transmise prin simple miscari. Vineri, de la ora 17,15, studentii Facultatilor de Teatru din Timisoara, Iasi, Craiova, Sibiu si Constanta, care au lucrat in proiectul “Mostenirea” realizat de Mihai Malaimare, intra in spatiul…